Armi Ucraina: oggi la quarta tranche di aiuti da Washington per veicoli tattici e munizioni

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON- Gli Stati Uniti, secondo fonti governative, dovrebbero annunciare oggi, ulteriori 275 milioni di dollari in aiuti militari per l’Ucraina mentre Kiev lotta per arginare l’avanzata delle truppe russe nella regione di Kharkiv.

Questa sarà la quarta tranche di aiuti militari per l’Ucraina da quando il Congresso ha approvato un disegno di legge sugli aiuti esteri che non ha avuto un percorso facile in Congresso. Il provvedimento segna un percorso dell’amministrazione Biden che si è impegnata a mantenere il flusso regolare di armi e a portarle in prima linea il più rapidamente possibile.

Il pacchetto, secondo fonti militari che hanno preteso l'anonimato, include sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità, o HIMARS, munizioni e proiettili di artiglieria da 155 mm e 105 mm. Ulteriori elementi nel pacchetto di aiuti includono i sistemi anticarro Javelin e AT-4; mine anticarro, veicoli tattici, armi leggere e munizioni per questo tipo di armi.

Lunedì 27 maggio seguirà un incontro mensile di circa 50 leader della difesa provenienti dall’Europa e da altri paesi che si incontrano regolarmente per coordinare l’invio di maggiori aiuti militari all’Ucraina. In quest’ultimo incontro, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha affermato che l’Ucraina si trova in un “momento di sfida” a causa del nuovo assalto della Russia a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina. Si è impegnato a mantenere le armi in movimento “settimana dopo settimana”. - (PRIMAPRESS)