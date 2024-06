Israele: il membro della Knesset Benny Gantz si è dimesso in contrasto con Netanyhau

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Il ministro israeliano, membro della Knesset, Benny Gantz si è dimesso. Annunciate questa sera le sue dimissioni dal Partito di Unità nazionale dal governo in contrasto con il premier Benjamin Netanyhau. Le dimissioni erano già nell'aria con un discorso previsto per ieri ma dopo la liberazione dei 4 ostaggi aveva annullato la sua dichiarazione. E ieri il premier Netanyhau aveva chiesto a Gantz di restare nel governo ma la decisione era presa e tra i motivi principali la mancata risposta all'ultimatum per la presentazione di un piano per Gaza che doveva essere presentato entro l'8 giugno. - (PRIMAPRESS)