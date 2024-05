Israele respinge l’accusa di “genocidio” dell’ICJ. L’Egitto apre il valico di Kerem Shalom

(PRIMAPRESS) - GAZA - L'ordine vincolante della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) di fermare immediatamente il suo attacco a Rafah è stato fortemente contestato dal governo Netanyhau che respinge le accuse di genocidio per quanto sta accadendo a Gaza.

Il capo degli aiuti d’emergenza delle Nazioni Unite afferma che la guerra di Israele a Gaza è stata “una tragedia oltre le parole” e deve “porre fine a questo incubo”.

I carri armati e le truppe israeliane sono avanzati nel sud-est di Rafah e si stanno muovendo verso il quartiere occidentale densamente popolato della città.

L’Egitto ha accettato di consentire gli aiuti delle Nazioni Unite attraverso il cruciale valico di Karem Abu Salem (Kerem Shalom) dopo che le forze israeliane hanno bloccato la strada per Rafah. Aiuti più che mai urgenti perchè la fame si è già diffusa in tutta Gaza. - (PRIMAPRESS)