USA, Trump ha giurato come 47º presidente: “L’età dell’oro inizia adesso. America first”

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Donald Trump ha giurato alle ore 18 (ora italiana) quale 47° presidente degli Stati Uniti d'America. Trump ha giurato durante la cerimonia solenne che tenuta all'interno della Rotonda di Capitol Hill. Con lui ha giurato anche il suo vice, J.D. Vance. Dopo il giuramento, Trump ha pronunciato il suo primo discorso da presidente in carica del 2025. L'età dell'oro degli Stit Uniti inizia adesso. Inizierà la prosperità con l'America first. Tornerà la sicurezza. Nessuna strumentalizzazione del ministero della giustizia per una nazione fiera e prospera". "Salvato da Dio per rendere grande il nostro paese" ha detto poi Trump facendo riferimento all'attentato e al suo ferimento durante la campagna elettorale Così Trump dopo aver salutato gli ex presidente presenti. Sull'immigrazione ha usato la parola forte di "catch and release", catturare e rilasciare nei loro paesi. Emergenza a livello energetico "torneremo alle perforazioni" riferito ai combustibili fossili esportandoli in tutto il mondo. "Finirà il clean deal e dazi negli altri paesi per arricchire i nostri cittadini per il sogno americano". "Abbiamo fatto l'errore di cedere il Canale di Panama . C'è lo riprenderemo". Seguirà la parata verso la Casa Bianca, dove Trump tornerà a insediarsi per il suo secondo mandato. - (PRIMAPRESS)