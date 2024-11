Tregua Israele-Libano: oggi l’accordo ma la destra di Ben Gvir bolla come “errore storico”

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - L'accordo di cessate il fuoco con il Libano, che il gabinetto di sicurezza israeliano discuterà oggi, è "un errore storico". Così il ministro della Sicurezza nazionale di Israele, e leader dell'estrema destra, Ben Gvir. "Abbiamo un'opportunità storica di agire in modo deciso a sud e a nord. Sarà un'opportunità storica mancata se fermiamo tutto e torniamo indietro", ha affermato in un'intervista a Radio Kan. Una posizione radicale ormai non più condivisa dalla comunità internazionale che oggi farà da garante all'annuncio di tregua con il presidente americano uscente Joe Biden e quello francese Macron.



