Casa Bianca: Biden annulla il suo viaggio in Italia per l’emergenza fiamme a Los Angeles

WASHINGTON- La Casa Bianca comunica che il presidente Usa ha cancellato il suo viaggio in Italia a causa dell'emergenza incen- di nell'area di Los Angeles. Biden "ha deciso di annullare" la visita "per concentrarsi nei prossimi giorni sulla gestione della risposta federale" all'emergenza, ha spiegato una portavoce di Washington. Il viaggio di Biden in Italia era in programma da oggi al 12 gennaio.

La situazione a Los Angeles vede ora oltre 100mila sfollati e ancora 7.500 vigili del fuoco che hanno trovato 5 vittime mentre cercavano una via di fuga alle fiamme.

Il Governatore della California li ha definiti roghi "storici" perchè non è la prima volta che lo stato viene avvolto dalle fiamme per la secchezza del clima. Al momento sono oltre seimila ettari di terreno andati in fumo; distrutti 1.500 edifici. Evacuato anche il quartiere di Hollywood. Il Pentagono ha inviato gli aerei C-130 mentre il vento alimenta ancora le fiamme. Intanto scoppia anche la polemica per la schermaglia di Trump con l'Europa sul possesso della Groenlandia mentre la California brucia.