Texas in fiamme: è il più grande e vasto della storia dello Stato. Bestiame in fumo

(PRIMAPRESS) - TEXAS (USA) - Un vasto incendio, il secondo più grande della storia det Texas si è propagato velocemente quasi a vanificare l'intervento dei vigili del fuoco che da ore sono impegnati contro le lingue di fuoco che potrebbero durare giorni a causa delle condizioni meteorologiche avverse che con il vento sposta le fiamme.

“Non abbiamo spento tutti i fuochi. Stiamo ancora combattendo gli incendi”, ha detto Troy Schwiegerath, coordinatore della gestione delle emergenze per la città di Pampa e Gray.

Non ci sono feriti o morti nella contea di Gray, ha detto Schwiegerath. Ci vorranno giorni per ottenere un conteggio accurato di ciò che è bruciato, a cominciare da centinaia di capi di bestiame. Il comitato che si sta organizzando per istituire un sistema di ricezione delle donazioni.:“Abbiamo bisogno di donazioni in contanti per mangime, fieno e materiale di recinzione per evitare la dispersione delle mandrie".

L'industria del bestiame è la più grande nella contea di Gray e al momento non si conosce quanti bovini siano andati perduti negli incendi. - (PRIMAPRESS)