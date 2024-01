Texas: esplosione nell’albergo Sandman Signature di Fort Worth. 21 i feriti per una possibile fuga di gas

(PRIMAPRESS) - TEXAS (USA) - Una forte esplosione avvenuta in un hotel di Fort Worth, in Texas, ha causato almeno 21 feriti. Lo afferma la polizia aggiornando il numero dei feriti che inizialmente era 11. Le indagini sono in corso per accertare le cause dell'esplosione all'albergo Sandman Signature, anche se probabilmente si tratta di una fuga di gas. "Abbiamo ricevuto informazioni sul fatto che l'esplosione sarebbe originata dal ristorante", che al momento era in ristrutturazione, ha spiegato nelle prime informazioni la polizia. - (PRIMAPRESS)