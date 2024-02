Incendi Texas: è stato di emergenza. Bruciati già 90mila acri. Evacuate 60 contee

(PRIMAPRESS) - TEXAS (USA) - L'incendio che sta imoerversando da due giorni in Texas ha mandato in fumo quasi 900.000 acri, provocando evacuazioni diffuse in molte città dello stato con grandi arterie stradali chiuse. Oggi il governatore del Texas, Greg Abbot, ha dichiarato lo stato di emergenza.

Secondo il Texas A&M Forest Service, l'incendio è il secondo più grande nella storia del Texas, da quando lo stato ha iniziato a registrare i dati nel 2005.

L'area più colpita è nei pressi del fiume Smokehouse Creek Fire a nord di Stinnett, dove i pompieri sono riusciti a contenere solo il 3% del fiamme che stanno divorando interi allevamenti di bestiame e coltivazioni.

L'incendio di Smokehouse Creek è uno dei cinque grandi incendi attualmente in corso nel Texas Panhandle. Secondo il Texas A&M Forest Service, le condizioni secche e le temperature superiori alla norma hanno causato l'aumento dei focolai. Tutto peggiorato dalle raffiche di vento tra 40 e 50 mph che hanno spinto l'incendio a nord di Pampa.

Il governatore Abbott già da martedì aveva iniziato a parlare di disastro in 60 contee a causa della rapida diffusione degli incendi nello stato di Lone Star.

"Oggi ho emesso una dichiarazione di disastro per garantire che le risorse critiche per la risposta agli incendi vengano rapidamente dispiegate nelle aree del Panhandle del Texas colpite da devastanti incendi", ha scritto il governatore Abbott. "Lo Stato del Texas è pronto a fornire supporto ai nostri partner locali e a distribuire tutte le risorse necessarie per proteggere i nostri concittadini texani e le loro proprietà". - (PRIMAPRESS)