Libano: attacchi aerei israeliani su postazioni Hezbollah. Feriti 18 soldati IDF sul Golan

(PRIMAPRESS) - LIBANO - Aerei delle forze militari israeliane hanno colpito postazioni di Hezbollah nel Sud del Libano. Lo fa sapere l'Idf. Presi di mira obiettivi a Kafr Kila, Houla, Biyyada e Rab al-Thalathine. Attacchi con droni da parte di Hezbollah. Feriti 18 soldati israeliani sul nord delle alture del Golan. Intanto,l'Anp (Autorità Nazionale Palestinese) boccia l'idea di una forza internazionale a Gaza e in Cisgiordania. "Non esiste alcuna legittimità per qualsiasi presenza straniera sul territorio palestinese. Solo il popolo può decidere chi lo governa". - (PRIMAPRESS)