Santa Pasqua: la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco in una gremita Piazza San Pietro

(PRIMAPRESS) - ROMA - In una piazza San Pietro gremita di fedeli, Papa Francesco presiede sul sagrato della Basilica, la Messa di Pasqua. Concelebrano con lui 34 cardinali, 18 vescovi e 300 sacerdoti. Alla celebrazione, iniziata con il rito del "Resurrexit", prendono parte fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Alle 12 dalla Loggia centrale della Basilica, il Papa pronuncerà il Messaggio Pasquale e infine impartirà la benedizione Urbi et Orbi. Francesco ha voluto percorrere tutta la piazza a bordo della papà-mobile per salutare i fedeli accalcati dietro le transenne con bandiere di ogni parte del mondo. - (PRIMAPRESS)