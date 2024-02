Russia: Biden promette a Julia e Dasha Navalny che oggi saranno decise nuove sanzioni

(PRIMAPRESS) - SAN FRANCISCO (USA) - Il presidente americano Joe Biden, lo ha promesso solennemente a Julia e Dasha Navalny che oggi la sua Amministrazione annuncerà nuove importanti sanzioni contro la Russia in risposta alla morte del dissidente Alexsey avvenuta nel carcere siberiano dove stava scontando una pena di oltre 19 anni.

Biden ha ricevuto ieri sera la vedova e figlia di Navalny (che studia in un college americano) a San Francisco al termine di un suo comizio elettorale. A Yulia e Dasha ha espresso alla vedova "le sue più sentite condoglianze" e la sua ammirazione per lo straordinario coraggio di Navalny e la sua eredità nella lotta contro la corruzione e per una Russia democratica. Nei giorni scorsi Biden aveva attaccato con parole forti Putin considerandolo, comunque, il mandante. Il capo del Cremlino aveva replicato definendo il presidente Usa un soggetto da "modi da cowboy holliwoodiano". - (PRIMAPRESS)