Praga: 10 vittime e 30 feriti nell'attentato alla Facoltà di Filosofia in piazza Jan Palach

PRAGA - Una sparatoria nel centro di Praga ha causato diverse vittime anche se non si conose ancora il numero definitivo di persone coinvolte. Si parla di 10, 11 vittime e circa 30 feriti. Ma il bollettino della polizia è ancora in aggiornamento. Non ci sono ancora dettagli sulle vittime o sull'autore e le circostanze degli spari avvenuti in serata nella capitale della Repubblica ceca. Il ministro dell'Interno ceco Vit Rakusan ha detto alla televisione pubblica che la persona che ha aperto il fuoco sarebbe stata uccisa. Secondo Rakusan non ci sarebbero altri assassini sulla scena dell'aggressione e con la morte dell'uomo che ha aperto il fuoconon ci sarebbero più pericoli per i cittadini ma ha esortato le persone che hanno assistito alla scena di collaborare con la polizia per una ricostruzione dei fatti.

La polizia ha inizialmente parlato di agenti intervenuti per una sparatoria in una scuola in piazza Jan Palach. La Facoltà di Filosofia dell'Università Carolina, situata nella piazza, è stata evacuata, ha detto il sindaco di Praga Bohuslav Svoboda. Il dipartimento di polizia ha detto che la piazza è stata bloccata per i sopralluoghi. Ha esortato anche le persone a lasciare le strade circostanti e a rimanere all'interno.

Jana Postova, portavoce del servizio di soccorso di Praga, ha confermato che numerose persone sono rimaste ferite ma non ha fornito ulteriori dettagli.