Strage Praga: è un 24enne ceco che ha ucciso 11 persone e ferite 30. Si parla di terrorismo ma è ancora da accertare

(PRIMAPRESS) - PRAGA - Sale ad 11 il numero delle vittime accertate per la sparatoria provocata da un 24enne ceco alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università Charles in piazza Jan Palach. L'uomo è stato ucciso dalla polizia e si parla di un'azione terroristica secondo prime anticipazioni della Polizia. "Ho visto un giovane sulla galleria che aveva in mano un'arma, come un'arma automatica, e sparava verso il ponte Manes - ha riferito un testimone - Più volte, con alcune interruzioni, poi ho visto mentre sparava, alzava le mani e gettava giù l'arma sulla strada, giaceva lì, sulle strisce pedonali," ha detto. La polizia ha interdetto la piazza e l'area adiacente all'edificio, situato in una zona trafficata della città, dove c'è una strada popolare che porta i turisti alla Piazza della Città Vecchia. - (PRIMAPRESS)