Il wine shop italiano Signorvino dopo Praga ha aperto in Place Saint Michel a Parigi

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Signorvino, il wine shop della famiglia Veronesi con un fatturato che supera i 60 milioni,ha aperto in questi mesi i suoi primi punti vendita all’estero: dal 9 novembre è infatti a Praga (presso il centro commerciale Westfield Chodov) ed ora ha aperto a Parigi, con tre piani più dehors e 160 coperti, in Place Saint Michel a pochi passi dalla Cattedrale di Notre-Dame.

Con Signorvino, arrivano a Parigi le eccellenze dell’enogastronomia italiana: anche all’estero, l’insegna italiana manterrà la sua apprezzata formula che unisce una cantina che può contare su oltre 2.000 referenze e su una proposta gastronomica che parte dalle eccellenze territoriali, per dar vita ad un menù che omaggia la qualità e i sapori della tradizione italiana.

Anche nei locali di Praga e Parigi sono previsti eventi a tema, degustazioni, incontri con i produttori nell’ambito del progetto “Viaggio nel Gusto”: il programma completo degli eventi di Signorvino è disponibile sul sito di Signorvino. “Con l’apertura di Parigi - spiega Federico Veronesi - concludiamo simbolicamente un intenso “viaggio nel gusto”, cominciato qualche mese fa a Verona: siamo sempre alla ricerca di nuovi sapori e felici di portare con noi le eccellenze del nostro territorio. Anche per questo, abbiamo scelto di mantenere gli attuali fornitori anche per i punti vendita all’estero, perché pensiamo che l'originalità e l'autenticità della cucina e della produzione vitivinicola italiana rappresentano non solo un fattore vincente, ma anche un valore che portiamo dentro e che vogliamo raccontare in giro per il mondo.” - (PRIMAPRESS)