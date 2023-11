MO, aperto il valico di Rafah. Feriti e stranieri con doppio passaporto lasciano Gaza City

(PRIMAPRESS) - GAZA - Il valico di Rafah è stato aperto per una evacuazione limitata, sembrerebbe anche a civili che sono rimasti gravemente feriti. Ci sono anche i primi stranieri che stanno lasciando Gaza. Fonti egiziane fanno sapere che squadre mediche sono presenti al valico. Secondo quanto riferiscono media arabi, il Qatar avrebbe raggiunto un accordo con Egitto, Israele e Hamas, in coordinamento con gli Usa, per la liberazione di un numero imprecisato di ostaggi con doppia nazionalità trattenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. - (PRIMAPRESS)