In Usa e Australia crescono le tensioni nei Campus. La rinuncia giovanile al pacifismo

(PRIMAPRESS) - USA - Sono oltre duecento le persone arrestate nel campus dell'Università della California Ucla, in seguito alle proteste pro-Gaza in corso da due settimane, anche in decine di altre università e college in tutti gli Stati Uniti. Si parla di persone in modo più generico perchè tra essi ci sono anche gruppi che non fanno parte del mondo universitario. Più di 2 mila gli arresti complessivi. Un agente della polizia di New York ha sparato durante lo sgombero dell'accampamento dei manifestanti pro-Gaza alla Columbia University. Il poliziotto ha fatto fuoco all'interno di Hamilton Hall. Nessuno è rimasto ferito ma il fatto ha finito per accendere ancora di più gli animi. Biden ha richiamato gli studenti ad evitare gli scontri che si stanno facendo sempre più cruenti tra filo-palestinesi e filo-iraniani.

Anche in Australia come già accaduto in Francia e Italia sta salendo la tensione nei campus e i sociologi parlano di una rinuncia dei giovani al pacifismo. - (PRIMAPRESS)