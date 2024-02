Meloni: “Non voglio un sud che viva di sussidi. La visita della premier al polo Enel di Catania

(PRIMAPRESS) - CATANIA - "Non voglio un sud che viva di sussidi" ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a Catania in visita al polo 3Sun Gigafactory, quella che è stata definita la ‘fabbrica del sole’ del gruppo Enel che entro il 2024, diventerà la più grande d’Europa per la produzione di pannelli fotovoltaici ad altissime prestazioni, con una capacità produttiva di 3GW all’anno e una tecnologia unica al mondo. Ad accoglierla è stato il Ceo di Enel, Flavio Cattaneo. Presenti anche i ministri Nello Musumeci e Raffaele Fitto, il governatore Renato Schifani, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il sindaco Enrico Trantino e il prefetto Maria Carmela Librizzi. Citato dalla premier l'impegno a creare infrastrutture attraverso i fondi del Pnrr e il Piano Mattei porta verso l'Africa per le risorse energetiche.

celle La scommessa è far diventare Catania uno dei poli più importanti nel settore dei pannelli fotovoltaici. "Nel settore del fotovoltaico possiamo essere competitivi rispetto ai player internazionali-ha assicurato-Dobbiamo crederci".E annuncia:"Dal Pnrr 90 mln per potenziare lo stabilimento per un' ulteriore linea di produzione di pannelli fotovoltaici". - (PRIMAPRESS)