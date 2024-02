MediOriente: le difficili limature di una tregua nella missione di oggi di Blinken tra Israele e Gaza

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - Questa volta la missione di del Segretario di Stato USA, Blinken, la settima dall'inizio del conflitto tra Israele ed Hamas, dopo il 7 ottobre scorso, dovrà portare a qualcosa di efficace per essere credibile. I suoi incontri di oggi con i vertici israeliani,dopo le tappe della sua missione in Arabia Saudita, Egitto e Qatar hanno l'obiettivo di raggiungere una limatura della tregua "essenziale" nella guerra contro Hamas a Gaza. Oltre al faccia a faccia con il premier israeliano Netanyahu,con il presidente Herzog e con il ministro della Difesa Gallant,Blinken vedrà anche il capo di Stato maggiore Halevi.Poi si recherà a Ramallah per vedere il leader dell'Autorità nazionale palestinese,Abu Mazen. Le richieste finire di Hamas per aderire alla tregua sono state considerate alquanto eccessive anche da Biden che si aspetta di vedere un risultato efficace dal suo diplomatico anche per le polemiche che stanno crescendo sulle operazi9ni in Mar Rosso contro gli Houthi. - (PRIMAPRESS)