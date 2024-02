MediOriente: martedì l’Algeria chiederà al Consiglio Onu il cessate il fuoco. Possibile veto Usa

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L'Algeria ha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di votare, martedì prossimo, una risoluzione per il cessate il fuoco nella Striscia di Ga- za. Secondo quanto riferito, da fonti diplomatiche, la risoluzione sarebbe sostenuta dalla maggior parte dei membri del Consiglio di sicurezza. Nel frattempo sono in corso i negoziati per coinvolgere gli Stati Uniti, che detengono il potere di veto.

Ma gli Usa avrebbero già anticipato che la risoluzione, così come è stata redatta, non verrà adottata. "Gli Stati Uniti non sostengono l'azione su questo progetto di risoluzione. Se dovesse essere messa ai voti così come è redatta, non sarà adottata". E' quanto si legge in una dichiarazione dell'ambasciatrice Usa alle Nazioni unite, Linda Thomas-Greenfield,in merito alla proposta di risoluzione algerina sulla situazione in Medioriente, che chiede un "immediato cessate il fuoco umanitario" a Gaza, che sia rispettato da tutte le parti. Il documento proposta dall'Algeria e da altri paesi non è ancora stato diffuso ma è probabile che la posizione americana sia dettata dal fatto che la richiesta parli solamente di un cessate il fuoco tout court senza imporre ad Hamas particolari condizioni. - (PRIMAPRESS)