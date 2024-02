MediOriente: Israele presenta il piano di evacuazioni all’Egitto prima dell’attacco su Rafah

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - Israele ha predisposto il piano evacuazione dei civili palestinesi lungo le coste della Striscia di Gaza e lo ha già consegnato all'Egitto. Il piano prevede 15 accampamenti con 25.000 tende ciascuno in tutta Gaza. I siti per raccogliere gli sfollati sono previsti dalla periferia meridionale di Gaza City fino all'area di Al- Mawasi, a nord di Rafah. Israele si aspetta che i campi siano finanziati dagli Usa e dai paesi arabi.

In Italia, allaCamera è in corso la discussione delle mozioni che riguardano proprio la situazione nella Striscia di Gaza. Le mozioni sono state presentate dal Pd (prima firmataria Schlein), dal M5S (primo firmatario Silvestri), da Azione con Rosato, da Italia Viva con Faraone, da AVS con Fratoianni,dalla maggioranza con Orsini (FI).

La segretaria dei democratici Schlein ha telefonato questa mattina alla Meloni. Al centro del colloquio proprio il conflitto in Medio Oriente. - (PRIMAPRESS)