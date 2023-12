MediOriente: gli Usa dicono no alla tregua chiesta da Guterres (Onu). La GB si astiene

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Sul conflitto in MediOriente il vertice delle Nazioni Unite aveva presentato ieri una bozza di tregua per fare arrivare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e Cisgiordania ormai con i civili alla stremo e con gli ospedali incapaci di sostenere la pressione di feriti che ogni giorno arrivano nelle affollate corsie. Gli USA hanno posto il loro veto alla risoluzione, opponendosi di fatto al cessate il fuoco che aveva sollecitato il Segretario Generale, Antonio Guterres. il testo degli Emirati - che chiedeva anche la protezione dei civili, il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi ancora detenuti da Hamas - ha ottenuto 13 voti a favore, un astenuto (la Gran Bretagna) e il veto degli Stati Uniti. La sensazione è che il voto contrario degli americani sia arrivato per due motivi: la forte pressione israeliana sulle roccaforti di Hamas potrebbe significare un vistoso smantellamento dell'organizzazione e dall'altra parte si fa sempre più forte la convinzione che non ci siano più ostaggi in mano ad Hamas. - (PRIMAPRESS)