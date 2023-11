L’Angelus del Papa in collegamento da Santa Marta ma è Mons.Braida a recitarlo

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO- L’Angelus di oggi 26 novembre è stato recitato da Santa Marta e non da Piazza San Pietro come da pluridecennale tradizione. “Cari fedeli oggi non posso affacciarmi alla finestra per L’Angelus perché ho una infiammazione ai polmoni e oggi sarà monsignor Braida a recitare L’Angelus”. Braida è infatti il gostwriter del Papa ed è il prelato a leggere L’Angelus parlando in prima persona a nome del Santo Padre. Ma Papa Francesco nonostante l’affaticamento per lo stato di salute e per non peggiorare i malanni, non ha voluto mancare per impartire la benedizione ed augurare l’ormai tradizionale “Buon pranzo e non dimenticate di pregare per me”. Il Papa è atteso dal 1 al 3 Dicembre a Dubai per Cop28. - (PRIMAPRESS)