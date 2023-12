Gaza: oggi atteso il voto del Consiglio di Sicurezza Onu per una tregua “umanitaria”

(PRIMAPRESS) - GAZA - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dopo un ulteriore tempo chiesto dagli Stati Uniti, dovrebbe votare oggi giovedì 21 dicembre, una risoluzione per una tregua negli scontri a fuoco in tutta la Striscia di Gaza per consentire "operazioni umanitarie su larga scala" ma anche assicurandosi che i generi alimentari e materiale sanitario arrivi realmente nei campi profughi.

Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres ha affermato la necessità di migliorare le condizioni degli sfollati a Gaza in emergenza d'acqua e di cibo primario..

Israele continua il bombardamento di Gaza, con gli ultimi attacchi che hanno colpito ancora una volta nei pressi dell'ospedale di Rafah e nel campo profughi di Jabalia settentrionale.

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU dovrebbe votare giovedì la risoluzione su Gaza, dopo giorni di negoziati volti ad evitare il veto degli Stati Uniti.

Secondo il governo di Gaza, dal 7 ottobre sono almeno 20.000 i palestinesi uccisi negli attacchi israeliani. Il bilancio delle vittime dell'attacco di Hamas contro Israele, invece è di circa 1.140 persone. - (PRIMAPRESS)