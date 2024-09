Gaza: Netanyahu non cede al controllo del corridoio Filadelfia. Proteste familiari ostaggi

(PRIMAPRESS) - GAZA - "Mantenere il confine tra Gaza e l' Egitto è necessario per impedire a Hamas di terrorizzare Israele". Così il premier israeliano alla stampa estera. Per liberare gli ostaggi, aggiunge Netanyahu, "bisogna mantenere il controllo del corridoio Filadelfia". E' su questo punto, tuttavia, che si sono arenati i negoziati per la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Per protesta, migliaia di manifestanti israeliani si sono radunati davanti alle case di alcuni ministri del governo. - (PRIMAPRESS)