Turismo sostenibile: l'Abraham Hostel Tel Aviv di Israele riceve il premio "Hoscar" di Hostelworld

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV (ISRAELE) - Per il secondo anno consecutivo, Abraham Hostel Tel Aviv, del Gruppo Abraham, ha ricevuto il premio HOSCAR di Hostelworld – la principale piattaforma di prenotazione online specializzata in ostelli – nella categoria Miglior Ostello Extra Large in Asia, insieme ad alcune delle migliori strutture di Shanghai e Koh Samui.

Questo successo arriva in un momento particolarmente difficile per l'industria turistica israeliana. Nonostante il quasi totale arresto del turismo il Gruppo Abraham continua a operare e a promuovere un modello unico che combina ospitalità di qualità con un forte impegno sociale.

Circa un anno fa, il gruppo ha lanciato l’iniziativa Abraham Tent, offrendo un supporto speciale per i gruppi di amici in lutto. Questo progetto, realizzato in collaborazione con Yanai’s Friends e l’Associazione Gvanim, dimostra come uno spazio turistico possa diventare una piattaforma per un cambiamento sociale significativo.

Oltre a questo riconoscimento, il Gruppo Abraham è la prima azienda israeliana a ricevere la prestigiosa certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council) Impact Certification, che attesta il suo impegno ai più alti standard di turismo sostenibile, inclusi l’occupazione equa, l’empowerment delle comunità locali e la tutela ambientale. - (PRIMAPRESS)