Gaza: Israele ordina l’evacuazione dell’ospedale Al-Quds. Ora si teme un nuovo pesante attacco

(PRIMAPRESS) - GAZA - I timori di un possibile attacco all’ospedale Al-Quds di Gaza crescono dopo che Israele ne ha ordinato l’evacuazione “immediata” e mentre i bombardamenti continuano. I raid israeliani proseguono nella Cisgiordania occupata, dove in tre settimane sono stati uccisi più di 112 palestinesi.

L'ONU afferma che 33 camion umanitari sono entrati a Gaza domenica. Ora il numero totale di camion che hanno attraversato Gaza è di 117 ma è ancora una goccia d'acqua difronte all'emergenza di un'intera area.

Nelle ultime tre settimane sono stati uccisi a Gaza più bambini rispetto al totale dei bambini uccisi nei conflitti in tutto il mondo ogni anno dal 2019, ha affermato Save the Children. Impedire gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza può costituire un crimine sotto la giurisdizione della Corte penale internazionale, ha affermato il procuratore capo della Corte durante una visita al valico di frontiera di Rafah. Sono almeno 8.005 palestinesi uccisi a Gaza negli attacchi israeliani dopo l'aggressione a sorpresa di Hamas del 7 ottobre giudicata fuori dalle regole d'ingaggio di un conflitto. Più di 1.400, invece, son le persone uccise in Israele dalle incursioni di Hamas. - (PRIMAPRESS)