Gaza: attacco israeliano a Rafah con 5 vittime. Mahmoud Abbas: “Riprenderemo controllo”

(PRIMAPRESS) - STRISCIA GAZA - Un altro attacco israeliano a Rafah ha ucciso almeno cinque persone secondo reporter sul campo. Gli ultimi attacchi arrivano mentre Israele ha intensificato i bombardamenti e le incursioni di terra nel centro e nel sud di Gaza, con almeno 147 persone uccise lo scorso giorno.

La Corte internazionale di giustizia (ICJ) si appresta ad ascoltare il Sudafrica perorare misure provvisorie urgenti il ​​primo giorno di udienze sulle accuse che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza.

Il bombardamento israeliano vicino all'ospedale dei martiri di Al-Aqsa a Deir el-Balah, nel centro di Gaza, ha fatto almeno otto vittime, come riferiscono fonti mediche. L'ufficio stampa del governo di Gaza afferma che 40 persone sono state uccise e ferite ma è difficile verificare i numeri reali.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, che ieri si è incontrato con le autorità palestinesi, ha affermato che il presidente Mahmoud Abbas è pronto a riformare l'Autorità Palestinese e a prendere il controllo di Gaza ma come e con quali azioni non è ancora chiaro. - (PRIMAPRESS)