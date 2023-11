Gaza: 51 morti in serata nel campo profughi. L’inutile missione di Blinken per una tregua

(PRIMAPRESS) - STRISCIA GAZA - Nessun allentamento dei pesanti scontri tra truppe israeliane e miliziani di Hamas, mentre non sembra aver prodotto risultati la missione del segretario di Stato americano, Antony Blinken, dopo l'incontro con Netanihau. Il suo viaggio diplomatico è continuato ad Amman con il re giordano Abdullah II, i ministri degli Esteri di cinque Paesi arabi e il segretario generale dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Blinken è tornato a chiedere "pause umanitarie" per consentire di prestare soccorso ai civili dell'enclave ma il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, continua a non acconsentire. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato di non ritenerlo più un "interlocutore" e ha richiamato per consultazioni il suo ambasciatore in Israele. A peggiorare la situazione è la convinzione dei servizi israeliani che terroristi di Hamas abbiano utilizzato l'escamotage di passare il valico di Rafah fingendosi feriti all'interno di ambulanze. E in serata Hamas ha lanciato missili a Sud di Israele e questa ha risposto con un forte attacco su un campo 0rofughi a Gaza provocando 51 morti. - (PRIMAPRESS)