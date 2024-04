Gaza: 7 vittime della Ong dello Chef Josè Andres in un raid israeliano. Le reazioni della Casa Bianca

(PRIMAPRESS) - GAZA - Potrebbero essere almeno 7 le vittime della ong statunitense World Central Kitchen dello chef José Andres, durante un raid dell'esercito israeliano. In precedenza il ministero della Sanità di Hamas aveva annunciato la morte di 4 operatori umanitari stranieri e del loro autista palestinese per un attacco israeliano contro il loro veicolo nel centro della Striscia di Gaza. La Casa Bianca si è detta "afflitta" per la morte degli operatori e chiede a Israele di indagare rapidamente sull'accaduto. - (PRIMAPRESS)