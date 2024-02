G7 Ucraina: Giorgia Meloni e Vladimir Zelensky siglano un accordo di sicurezza decennale

(PRIMAPRESS) - KIJEV - Siglato un accordo di sicurezza tra Gioegia Meloni, presidente del semestre italiano del G7 e il presidente ucraino Vladimir Zelensky. L'accordo per le garanzie di sicurezza con l'Ucraina "ha durata decennale ed è il più completo e importante siglato con un Paese non parte della Nato", ha detto la premier Meloni in conferenza stampa a Kiev. L'accordo prevede "l'impegno a una collaborazione immediata e rafforzata nel caso di un futuro attac- co nei confronti dell'Ucraina". La presidente della Commissione Ue, von der Leyen:"L'Europa vi sosterrà finché necessario:ci saranno più munizioni,più sostegno finanziario e cooperazione tra industrie della difesa di Ucraina e Ue". - (PRIMAPRESS)