Elezioni Usa: il dibattito Harris-Trump tra molte accuse e pochi accenni ad immigrazione e aborto

(PRIMAPRESS) - PENNSYLVANIA (USA) - L'atteso dibattito televisivo tra i due candidati alle prossime elezioni presidenziali in America ha tento la promessa di essere particolarmente acceso. La candidata democratica Kamala Harris e il suo rivale repubblicano Donald Trump si sono incontrati per la prima volta in un faccia a faccia in Pennsylvania. Il dibattito arriva otto settimane prima delle elezioni generali degli Stati Uniti di martedì 5 novembre.

L'evento è il secondo dibattito presidenziale del ciclo elettorale, ma è stato il primo ad includere Harris che ha sostituito il presidente Joe Biden come candidata democratica dopo che si è ritirato dalla corsa a luglio.

Harris ha martellato Trump su questioni di politica estera, accesso all'aborto e integrità elettorale, mentre Trump ha ripetutamente invocato un suo cavallo di battaglia: i timori dell'immigrazione negli Stati Uniti.

L'ex presidente Trump, poi, non ha mancato di utilizzare il suo attentato, avvenuto durante una co;vention nei mesi scorsi, accusando i democratici: "Forse ho preso una pallottola in testa per la loro retorica contro di me, per avermi additato come una minaccia alla democrazia". E' uno dei passaggi del dibattito tv, nel quale Trump ha punta- to ildito contro i democretici e contro Harris. L'ex presidente ha accusato l'amministrazione Biden-Harris di aver usato la giustizia come un'arma contro di lui e ha declinato ogni responsabilità per l'attacco al Congresso del 6 gennaio. "E' stata Pelosi, l'ex speaker che non volle chiamare la guardia nazionale". - (PRIMAPRESS)