Casa Bianca: l’era di Trump inizia con la grazia per Capitol Hill, uscita da Oms e ius soli

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Da meno di 12 ore in carica come 47º presidente degli Stati Uniti d'Anerica e già i provvedimenti di Trump fanno discutere. Nancy Pelosi ha attaccato Trump per aver concesso la grazia ai rivoltosi del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill. "E' una vergogna", ha scritto in un post su X l'ex speaker della Camera. "Le azioni del presidente sono un insulto al nostro sistema giudiziario e agli eroi che hanno subito vio lenze fisiche e traumi emotivi mentre proteggevano Capitol Hill, il Congresso e la Costi- tuzione".Pelosi ha ricordato il "coraggio e valore degli eroi delle forze dell'ordine che si opposero" per difendere la democrazia,ha aggiunto.

Trump ha firmato sette ordini esecutivi dopo essersi insediato alla Casa Bianca tra cui la grazia a tutti gli insurre- zionisti dell'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e la revoca di 78 leggi emanate da Biden.Firmato anche l'ordine esecutivo per l'uscita degli Usa dall'accordo di Parigi sul clima. "Risparmieremo tre miliardi di dollari" ha detto il suo consigliere porgendogli l'ordine. "Voglio ringraziare la mia bellissima moglie, la first Lady Mela- nia".Ringraziamenti anche ai suoi figli Donald jr, Ivanka e Barron.

Firmato anche l'ordine esecutivo per uscire dall'Organizzazione mondiale della Sanità, come accadde durante il primo mandato. Revocate le sanzioni ai coloni israe- liani in Cisgiordania.Da oggi l'immigrazione illegale al confine tra Usa e Messico è un'emergenza nazionale e i cartelli criminali sono considerate organizzazioni terroristiche.Trump ha anche firmato una legge che abolisce lo ius soli,cioè la cittadinanza automatica ai figli di immigrati irregolari. - (PRIMAPRESS)