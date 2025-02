Dazi USA a UE nessuna notifica ma la Commissione in un comunicato parla di “misure ingiustificate”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Unione europea non ha ricevuto "alcuna notifica ufficiale" su nuovi dazi Usa. "Non risponderemo ad annunci generici senza specifiche o chiarimenti scritti". Così la Commissione Ue in un comunicato dopo l'annuncio di Trump su dazi al 25% sull'import di acciaio e alluminio. Nel comunicato la Commissione sottoli nea che reagirà in caso di "misure ingiustificate". Domani la presidente von der Leyen incontra il vice Usa Vance, in un summit a Parigi sulla IA.

Una reazione scomposta quella della Commissione criticano alcuni europarlamentari: "Inutile un comunicato parlando di procedure che non ci sono ancora. Invece bisognerebbe prepararsi per trovare un confronto". - (PRIMAPRESS)