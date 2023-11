Elezione diretta premier, Meloni: "E' la fine dei ribaltoni e dei governi tecnici. Stabilità garantita"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'approvazione all'unanimità del Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale proposto dalla ministra Casellati sul premierato non mancherà di alimentare lo scontro con l'opposizione (atta eccezione per Italia Viva) che vede in questa mossa un indebolimento della figura del Presidente della Repubblica anche se la maggioranza si è data da fare a smentire questa preoccupazione.

"Questa è la madre di tutte le riforme che si possono fare in Italia perché se guardiamo agli ultimi 20 anni abbiamo avuto 12 presidenti del Consiglio". Così la premier Meloni dopo l'ok del CdM alla riforma del premierato. La riforma,ha detto,"introduce l'elezione diretta del Presidente del Consiglio"e"garantisce il diritto dei cittadini a decidere da chi farsi governare, mettendo fine a ribaltoni, giochi di palazzo e governi tecnici" e garantisce la "stabilità". "Non vengono toccate competenze del presidente della Repubblica".

Dal CdM è arrivato anche il via libera allo stato di emergenza nazionale per la Toscana come richiesto dal governatore Giani. Approvato anche lo schema di decreto legislativo sull'accertamento tributario e il concordato preventivo biennale in attuazione della delega fiscale. - (PRIMAPRESS)