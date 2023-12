Egitto: da oggi al 12 si vota per il rinnovo presidenziale. Favorito al-Sisi contro Zaharan

(PRIMAPRESS) - EGITTO - Saranno in 65 milioni di cittadini che questa domenica inizieranno ad andare al voto per il rinnovo della presidenza in Egitto. Un voto particolarmente importante mentre sullo sfondo mediorientale c'è il conflitto tra Israele ed Hamas. La popolarità dell'uscente Abdel Fattah al-Sisi, ancora favorito nei sondaggi della vigilia, potrebbe tornare alla riconferma a un terzo mandato. Tre i candidati che lo sfidano c'è Faridi Zahran, presidente del Partito socialdemocratico, Abdel Sanad Yamama, leader dei liberali di Al Wafd, e Hazem Omar, presidente del Partito popolare repubblicano. Si vota fino al 12 dicembre, e i risultati sono attesi per il 18. - (PRIMAPRESS)