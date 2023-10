Consiglio Ue: l’invito di Charles Michel a restare uniti e coerenti nel conflitto in MediOriente

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Un invito a restare uniti è quello che parte dal presidente del Consiglio Europeo che oggi 26 ottobre aprirà a Bruxelles. "C'è attesa per il Consiglio europeo che avrà come focus il conflitto tra Israele e Gaza con i rischi di escalation in tutto il Medio Oriente. "La nostra riunione avviene in un momento di grande instabilità e insicurezza globale - scrive il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. La nostra responsabilità è restare uniti e coerenti e agire in linea con i nostri valori sanciti dai Trattati". "Rilanciare il processo di pace basato sulla soluzione dei due due Stati è l'unica via da seguire". "Da valutare gli effetti guerra nella Ue". - (PRIMAPRESS)