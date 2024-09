Conflitto russo-ucraino: oggi la decisione di Biden per l’uso di armi occidentali sulla Russia

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il conflitto russo-ucraino potrebbe essere in un passaggio molto delicato nelle prossime ore per la possibile decisione del presidente americano Joe Biden di dare il via libera al governo di Kiev per l'uso di armi occidentali di lunga gittata per colpire in modo definitivo la Russia. Quest'oggi a Washington per incontrare Biden, oltre al premier inglese Starmer c'è l'ucraino Zelensky. E il motivo dell'incontro riguarda proprio l'uso di armi occidentali per permettere alle forze di Kiev di colpire in profondità la Federazione russa. Sia il presidente russo Putin sia il ministro degli Esteri Lavrov hanno ri- badito che una tale mossa sarà considerata come un'entrata diretta della Nato nel conflitto. E Mosca ha espulso 6 diplomatici Gb, sospettati di spionaggio. - (PRIMAPRESS)