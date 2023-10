Conflitto Israele-Palestina: forze Unifil al confine del Libano per evitare escalation

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Una forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite è stata dispiegata lungo il confine meridionale del Libano per evitare l'escalation di attacchi in MedioOriente dopo l'attacco di Hamas ad Israele di ieri e la risposta del governo della stella a cinque punte. Le Nazioni Unite hanno invitato “tutti a dare prova di moderazione” e a utilizzare i “meccanismi di collegamento e coordinamento per prevenire un rapido deterioramento della situazione di sicurezza. Il contingente UN ha rilevato diversi razzi lanciati dal sud-est del Libano verso il “territorio occupato da Israele”, seguiti da fuoco di artiglieria da Israele verso il Libano.

La dichiarazione è arrivata poco dopo che Hezbollah aveva dichiarato di aver sparato contro le posizioni israeliane nelle contese fattorie di Chebaa lungo il confine con le alture di Golan in Siria occupate da Israele. La forza nota come UNIFIL ha affermato di essere in contatto con le autorità su entrambi i lati del confine a tutti i livelli "per contenere la situazione ed evitare un'escalation più grave".