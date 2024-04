Centrale Enel Suviana: anche i robot alla ricerca dei 4 dispersi. Oggi sciopero dei sindacati

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Le ricerche dei corpi rimasti coinvolti dallo scoppio nella centrale Enel di Suviana nell'Appennino bolognese, continuano anche con dei robot per scrutare ogni angolo delle cavità lasciata libera dalle frane causate dall'esplosione. È stato aperto un fascicolo per disastro ed omicidio colposo di tre morti, quattro dispersi e cinque feriti gravi che sono il triste bilancio dell'incidente. I vertici Enel hanno assicurato la massima collaborazione per aiutare gli investigatori a stabilire le cause dello scoppio che sarebbe partito dall'incendio di una turbina poi esplosa al piano -8 dell'impianto. Il crollo ha travolto almeno 12 tecnici che lavoravano su adeguamenti dell'impianto. Le vittime avevano 36, 45 e 73 anni. Proseguono le ricerche dei dispersi, tra le macerie e sott'acqua. Mattarella ha auspicato che sia fatta piena luce su quanto accaduto. Oggi giornata di sciopero dei sindacati Cgil-Uil. - (PRIMAPRESS)