Firenze: i soccorsi all’ex Panificio crollato confermano la morte di un operaio. Si cercano 4 dispersi

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Sono le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco ad aggiornare la situazione delle vittime del cantiere di via Mariti, nella zona nord di Firenze che al momento, mentre si scava tra le macerie, c'è un solo morto accertato rispetto alle notizie iniziali. Due sarebbero feriti, uno particolarmente grave. Una trave portante ha ceduto facendo crollare il solaio di una struttura in costruzione. Si cercano sotto i detriti altri 4 operai. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia di Stato. Secondo il presidente della Regione Toscana sa- rebbero, dunque, 8 le persone coinvolte nell'incidente. Nel cantiere, nell'area dove sorgeva l'ex Panificio militare di Firenze,è da tempo in costruzione un nuovo supermercato del Gruppo Esselunga. - (PRIMAPRESS)