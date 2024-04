Suviana, tragedia centrale Enel. Si cercano corpi. Domani Cgil-UIL fermano il lavoro per 8 ore

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Mentre si cercano le cause dello scoppio della diga di Suviana, la Cgil-Uil indice uno sciopero di otto ore per domani 11 aprile. "Siamo di fronte all' ennesima strage. In un Paese che ha più di 1.000 morti all'anno, c'è un modello di fare impresa che non va bene e che va cambiato". A dirlo è il segretario della Cgil, Landini che viene contestato per prese di posizioni troppo in anticipo sull'accaduto. "Non sappiamo nel dettaglio quello che è successo- spiega-aspettiamo la magistratura,ma salute e sicurezza non possono essere considerate un costo". E annuncia per giovedì uno sciopero di 8 ore in tutti i settori, pubblici e privati dell'Emilia Romagna e dalle 9 manifestazione a Bologna.

L'esplosione sull'Appenino modenese si è verificata in una centrale idroelettrica del gruppo Enel, a diverse decine di metri sotto l’invaso della diga di Suviana. Sono 15 le persone coinvolte: tre i cadaveri recuperati, quattro i dispersi, cinque i feriti di cui uno grave e tre rimasti illesi. Ma il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore: si teme che i decessi siano 7. La dinamica di quanto accaduto è ancora poco chiara: nella struttura erano in corso da tempo lavori di manutenzione generale quando nel primo pomeriggio un’esplosione si sarebbe verificata al piano -8 col conseguente allagamento del piano sottostante, il -9. Si tratta di un luogo che si trova a circa 30-40 metri sotto il suolo. - (PRIMAPRESS)