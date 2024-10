Vaticano, il presidente ucraino Zelensky a colloquio con Papa Francesco: obiettivo Pace

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Il presidente ucraino Zelensky è giunto in Vaticano, scortato da un lunghissimo cordone di automobili, per l'incontro con Papa Francesco. I due si erano già incontrati in Vaticano il 13 maggio dello scorso anno. Al centro dell'incontro, il conflitto in Ucraina e le prospettive per una soluzione dello stesso. Soluzioni che più volte il Santo Padre ha richiamato negli Angelus domenicali dall'inizio dell'invasione russa ma anche inviando un suo delegato per un tentativo di mediazione. Dopo il colloquio con Francesco, il presidente ucraino continuerà il suo tour diplomatico recandosi a Berlino per incontrare il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier. - (PRIMAPRESS)