Attacco al Memoriale di Berlino: arrestato un sospettato dell’accoltellamento. Grave ma fuori pericolo l’aggredito

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La polizia tedesca ha arrestato un sospettato per l'accoltellamento al memoriale dell'Olocausto di Berlino dove un uomo è stato gravemente ferito.

Il dipartimento di polizia di Berlino non ha fornito dettagli sull'identità del sospettato o sul suo possibile movente e le indagini sono in corso.

"Le nostre forze hanno arrestato un sospettato nelle vicinanze della scena del crimine", ha pubblicato la polizia cittadina sui social media. Il video della scena mostrava veicoli blindati schierati lungo un lato del sito del memoriale, e barriere con pilastri di cemento grigio. La vittima, pur gravemente, ferita non sarebbe in pericolo di vita era come affermato dal portavoce della polizia Florian Nath.

L'aggressione è avvenuta in serata al Memoriale di Berlino dedicato ai 6 milioni di ebrei uccisi nell'Olocausto durante la seconda guerra mondiale, a poco meno due giorni dalle elezioni nazionali tedesche con i sondaggi che vedono l'estrema destra poter diventare, per la prima volta dopo diversi decenni, il secondo partito di maggioranza





- (PRIMAPRESS)