31 Dicembre: il 9º discorso del presidente Sergio Mattarella tra Costituzione e IA

ROMA - Il Capo dello Stato,Sergio Mattarella, prepara il suo nono discorso di Fine anno. Sarà il 75esimo discorso per un Presidente della Repubblica e sarà trasmesso alle 20,30 in punto su tutte le principali reti tv. Il Presidente farà un bilancio del 2023 e formulerà gli auguri agli italiani per l'anno nuovo. Non mancheranno riferimenti ai tanti temi che preoccupano il Paese e richiami ai valori della nostra Costituzione in vigore dal 1 gennaio del 1948 e ricordata da Mattarella nei dodici mesi trascorsi.