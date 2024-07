Morti sul lavoro: dal 1º ottobre potrebbe arrivare la “Patente a punti” per le imprese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 23 luglio si terrà un tavolo di lavoro tra il ministro Calderone e le parti sociali per confrontarsi su una misura di governo ipotizzata per combattere le morti sul lavoro. I dati INPS nei primi cinque mesi del 2024 hanno contato 369 morti, facendo salire il raffronto con lo scorso anno del +3,1%. L'ipotesi ventilata dalla ministra del Lavoro, Calderone è quella di una patente a punti per cantieri. Si tratta di un meccanismo che in caso di incidente o morte di un operaio di un impresa questa viene penalizzata nella valutazione di un successivo appalto. Ipotesi che piace poco ai sindacati che criticano la soluzione perchè sarebbe dare un "punteggio alla vita umana". Calderone replica che il concetto non è questo ma bisogna essere realisti e introdurre un meccanismo penalizzante nella valutazione degli appalti è tra le poche soluzioni che si possono introdurre per alzare il livello d'attenzione nella sicurezza dell'impresa ma anche tra gli operai.

Opposizione o no il ministro andrà avanti e dal 1° ottobre il titolo obbligatorio abilita imprese e lavoratori nei cantieri.