Voli Usa: è scontro in Ue tra ITA e Lufthansa per le rotte da Fiumicino. Il 4 luglio le decisioni

È scontro su voli per gli Usa tra ITA e Lufthansa. La posizione della Commissione Europea e quella di Lufthansa sulla fusione della compagnia tedesca con Ita divergono in merito al tema delle rotte a lungo raggio da Fiumicino agli Stati Uniti. La notizia è stata diffusa da fonti comunitarie. Il tema dei collegamenti con gli Stati Uniti è il principale ostacolo alla joint fra le due compagnie aeree. La Commissione non ha ancora preso nessuna decisione in merito alla fusione: slitterà dopo le elezioni, ma entro il 4 luglio.