Ue: nonostante il rigoroso Def 2024 dell’Italia dal Consiglio europeo arrivano le “raccomandazioni”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il documento programmatico dell’Italia per il 2024 è stato giudicato dalla Commissione Ue «non pienamente in linea» alle raccomandazioni del Consiglio, con quelli di altri otto Paesi, Germania inclusa. Si tratta di una prima pagella, in quanto il giudizio finale sulla manovra da parte dell’Unione europea sarà aggiornato in primavera. - (PRIMAPRESS)