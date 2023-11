Pnrr: dopo la rimodulazione approvata dall’UE, l’Italia riparte con 194 mld di investimenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il Sì della Commissione Ue alla rimodulazione del Pnrr richiesto dal governo Meloni, ora si riparte per dare corso al piano di Ripresa e Resilienza dell'Italia, con il capitolo RePowerEu. Il Piano italiano ha ora un valore di 194,4 miliardi di euro (122,6 mld in prestiti e 71,8 mld in sovvenzioni). Copre 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originale, e 150 investimenti. Il Piano rivisto comprende 145 misure nuove o modificate per riforme nella giustizia, appalti pubblici e concorren- za. Previsti investimenti nuovi o potenziati per promuovere la competitività e la transizione verde e digitale. La rimodulazione è avvenuta dopo diverse istanze dell'Italia alla Commissione Ue in cui si chiedeva di tener presente i mutamenti caratterizzati dalla pandemia Covid ma anche di variazioni dei mercati per effetto dell'inflazione. - (PRIMAPRESS)