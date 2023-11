MEF: 100 mln di euro del Pnrr per i settori Salute e Istruzione. Ecco quali sono sul sito del ministero

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che sono stati assegnati definitivamente oltre 100 milioni di euro del Fondo opere indifferibili per gli interventi nei settori salute e istruzione previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, al fine di fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali e il caro energia. Il provvedimento - in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - con l’elenco degli interventi finanziati è già consultabile sul sito del Mef . - (PRIMAPRESS)